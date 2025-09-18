Kastamonu'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da otomobille çarpışan motosikletteki çocuk in yaşamını yitirdi.
Furkan Buğra Şen (15) idaresindeki 37 ACL 596 plakalı motosiklet ile B.G. yönetimindeki 41 ADS 591 plakalı otomobil, ???????Hepkebirler Mahallesi Kefeli Sokak'ta çarpıştı.
Kazada Şen, ağır yaralandı.
Sağlık görevlilerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
