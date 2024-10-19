Kastamonu Belediyesi tarafından kurulan temizlik timi, ormanlık alanda temizlik yaptı.
Temizlik işçileri Kastamonu- İstanbul kara yolu Açıkmaslak mevkisinde ormanlık alanları temizledi.
Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Kastamonu'nun temizliğine büyük önem verdiklerini söyleyerek, ormanlık alanlarda da temizlik yaptıklarını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Orman Temizliği - Son Dakika
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