Kastamonu'da orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Olay, Cide ilçesi Yalçın Köyü Kadıköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin çalışması ile yangın mahalledeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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