Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Demircimüezzin köyü Yığılıtaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın gözetleme kulesinden yangın ihbarı yapılmasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, itfaiye ekipleri ve orman köylülerine dağıtılan su tankerleri ile müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
