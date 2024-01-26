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Kastamonu'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 6 ölü, 33 yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 6 ölü, 33 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yolcu otobüsü tarlaya devrildi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

26.01.2024 - 07:47,
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

TARLAYA DEVRİLDİ

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı belirlendi. Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor.

Kastamonu\'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 6 ölü, 33 yaralı
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: otobüs firmaları düşük maaşı olsun da manav hayri bile direksiyona geçsin zihniyetinden vazgeçmediği sürece malesef bu acı haberler hep gelecektir Yanıtla 0 38
  • XYZ: Bıktık tır ve otobus kazalarindan. Bu adamlar neden egitimsiz ve denetimsiz arkadas yaa? Yanıtla 0 1

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SON DAKİKA: Kastamonu'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 6 ölü, 33 yaralı - Son Dakika
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