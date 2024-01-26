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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı belirlendi. Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 6 ölü, 33 yaralı - Son Dakika