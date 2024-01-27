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Kastamonu'da otobüs kazasında 6 kişi öldü, şoför tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da otobüs kazasında 6 kişi öldü, şoför tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kazayla ilgili olarak otobüs şoförü tutuklandı. Kazada hafif yaralanan şoför, tedavisinin ardından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Kaza, Türkay Turizme ait bir yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu meydana geldi.

Kastamonu\'da otobüs kazasında 6 kişi öldü, şoför tutuklandı
27.01.2024 - 01:19,
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 6 kişi yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı.

Kazada hafif yaralanan otobüs şoförü Orhan Ç. (51) Taşköprü Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Ç. tutuklandı.

Orhan Ç. idaresindeki Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı yolcu otobüsü, dün Alatarla köyü mevkisinde tarlaya devrilmiş, kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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