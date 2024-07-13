Kastamonu'da Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

B.T'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, sahil yolunda yolun karşısına geçmek isteyen Şaban K'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Şaban K, sağlık ekibince kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.