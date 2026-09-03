Kastamonu'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Uyum Projesi Başladı - Son Dakika
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Kastamonu'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Uyum Projesi Başladı

Kastamonu\'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Uyum Projesi Başladı
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TÜBİTAK destekli proje kapsamında Kastamonu'da 16 özel gereksinimli öğrenciye 5 gün boyunca bağımsız yaşam ve sosyal uyum becerileri kazandırılacak. İl Milli Eğitim Müdürü, fırsat verildiğinde bu bireylerin önemli başarılar elde edebileceğini vurguladı.

Kastamonu'da, TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Özel Gereksinimli Bireylere Toplumsal ve Sosyal Uyum Becerilerinin Kazandırılması" projesinin açılış programı gerçekleştirildi.

Proje yürütücüsü Hatice Yalçın'ın öncülüğünde Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve 5 gün sürecek etkinlikler kapsamında 16 özel gereksinimli öğrencinin bağımsız yaşam, günlük yaşam ve sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, açılışta yaptığı konuşmada, projenin özel gereksinimli öğrencilerin bundan sonraki hayatlarını kolaylaştıracak önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Gümüş, özel gereksinimli bireylerin kendilerine fırsat sunulduğunda önemli beceriler kazanabileceğini vurgulayarak, "Bizler hem normal hem de özel gereksinimli bireyler için yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını biliyoruz. Yeter ki onlara fırsatlar sunalım." dedi.

Projenin öğrencilerin temel yaşam ve sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını anlatan Gümüş, "Biz gerçekten bu çocuklarımızı önemsiyoruz. Onlar bizim için toplumda bir meleğimiz ve farkını fark ettirecek bireylerimiz. Onların mutlu olması her şeyin üzerinde. Onlar mutlu oldukça biz de gerçekten mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Pervaneoğlu Ali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve proje yürütücüsü Hatice Yalçın da çalışmanın, özel gereksinimli öğrencilerle daha önce yaptıkları etkinliklerden gelen olumlu geri dönüşler üzerine şekillendiğini anlattı.

Öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri ve öğrendiklerini gerçek yaşamda kullanabilecekleri ortamlar oluşturmak istediklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Sadece sınıfta kalıp öğrensinler istemedik. Yaparak, yaşayarak, deneyerek öğrensinler istedik. Bir bankaya gittiklerinde ne yapacaklarını bilsinler, hastaneye gittiklerinde kiminle iletişime geçmeleri gerektiğini bilsinler, bir kamu kurumuna gittiğinde yardımı nasıl isteyebileceklerini bilsinler. Kendi kişisel bakımlarını yapabilsinler, odalarını toparlayabilsinler, ailelerine bu anlamda destek olabilsinler. Bir düğmesi koptuğunda düğmesini dikebilsin, ütü yapmaya yardımcı olsun, eşyasını onarmakta bir fikri olsun. Günlük hayatının içinde karşısına çıkabilecek becerileri deneyimlesinler istedik. Arkadaş edinsinler, iletişim kurmayı öğrensinler, birlikte üretsinler, doğaya dokunsunlar, ağaç diksinler, hayal kursunlar ve bütün bunları yaparken de öz güven kazanmayı öğrensinler istedik."

Kaynak: AA

Kastamonu, Tübitak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Uyum Projesi Başladı - Son Dakika

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