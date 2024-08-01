Kastamonu'da Polisleri Yaralayan Zanlının Yakalanması İçin Çalışma Başlatıldı

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Kastamonu'da 2 polisi silahla yaralayıp bir eve saklanan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekibine silahla ateş açtı.

İki polis memurunun yaralandığı olay nedeniyle aralarında özel harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Şüphelinin bir apartmanın giriş katına girerek saklanmasının ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay da bölgeye gelerek incelemeler yaptı.

Ekiplerin zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.