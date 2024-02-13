Kastamonu'da Ruhsatsız Silah ve Bıçak Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da Ruhsatsız Silah ve Bıçak Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu\'da Ruhsatsız Silah ve Bıçak Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İhsangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 ikamette yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 bıçak ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

13.02.2024 15:57
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Kastamonu'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve bıçaklarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İhsangazi ilçesinde 5 ikamette arama yapıldı.

Aramada ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 bıçak ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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