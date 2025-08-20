Kastamonu'da "sahte altın" operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kuyumcuda sahte altınla işlem yapılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, il merkezi ve Tosya'da 30 parça halinde 150 gram sahte altın, 4 sahte çeyrek altın ve 12 adet altın görünümlü kolye ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da Sahte Altın Operasyonu
