Kastamonu'da Şair ve Yazarlar Sempozyumu

07.04.2026 13:33
Kastamonu'da 62. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında "Kastamonu Şair ve Yazarları Sempozyumu-2" gerçekleştirildi.

Kastamonu Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Topluluğu işbirliğinde düzenlenen sempozyum, 100. Yıl Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı.

Vali Yardımcısı Aydın Ergün, burada yaptığı konuşmada, 62. Kütüphane Haftası'nın "İyileştiren Kütüphaneler" temasıyla kutlandığını hatırlattı.

Etkinlikler çerçevesinde Kitap Sanatları Sergisi'nin açılacağını ve "Ilgaz Şiir Akşamları" etkinliğinin yapılacağını anlatan Ergün, "Bütün halk kütüphanelerimizin çağın gereklerine uygun, Bakanlığımızın vizyonuna, misyonuna, koyduğu hedeflere uygun hale getirmek için bir değerlendirme yapmamız, eksikliklerimizi tespit etmemiz, imkanlarımız ölçüsünde giderebilmemiz, gidermek için de çalışmamız, gayret etmemiz gerekiyor." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven ise kütüphanelerin kitaplardan ibaret olmadığını, insan ruhunu dinlendiren mekanlar olduğunu belirtti.

Geçen yıl düzenlenen sempozyumdaki bildirilerin kitap haline getirildiğini aktaran Seven, "Bu geleneği kalıcı hale getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Zeki Gürel ise "Kastamonu, geçmişten beri eserleriyle, tarihiyle, kültürel tabiatıyla öncü şehirlerdendi. Sinop'tan Üsküdar'a kadar Kastamonu'ydu. Dolayısıyla bu kadar geniş bir coğrafyanın kültürel birikimini Kastamonu'da yeniden yaşatmak durumundayız." diye konuştu.

Gürel, düzenlenen etkinliklerin kentin tanıtımına katkı sağladığını dile getirdi.

Programa, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Erdal Arslan, 100. Yıl Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ali Göçmen ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye’nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Başkan Altay: Konya’mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz Başkan Altay: Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz
İsmi Galatasaray’la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

14:01
Ronaldo’nun gollerini sildiler
Ronaldo'nun gollerini sildiler
13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 14:18:56. #7.12#
