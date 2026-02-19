Kastamonu'da şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi - Son Dakika
Kastamonu'da şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

19.02.2026 21:55
Kastamonu Valiliğince düzenlenen iftar programı, şehit aileleri ve gazileri bir araya getirdi.

İl Özel İdaresinin yemekhanesinde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezan ile birlikte katılımcılar oruçlarını açtı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Şehit aileleri ve gazilerin, milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayan Dallı, "Şehitlerimizin bizlere bıraktığı aziz hatıralar ile şehit ailelerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları, milletimizin beka ve bağımsızlık mücadelesinin en güçlü nişaneleridir. Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak, bunu sizlerin büyük fedakarlıklarına borçluyuz. Devletimiz, dün olduğu gibi bugün de şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındadır. Sizlerin, her zaman yanınızda olmak bizim en temel görevlerimizden biridir. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açıktır. Sizlere hizmet etmekten de büyük bir onur ve gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Dallı, kurulan iftar sofrasının birlik ve beraberliğin, gönül bağlarının bir ifadesi olduğunun altını çizerek ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Programda, İl Müftüsü Bekir Derin tarafından dua edildi.

Kaynak: AA

