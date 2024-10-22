Kastamonu'da Sel Altında Kalan İş Makineleri Kurtarılmayı Bekliyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Sel Altında Kalan İş Makineleri Kurtarılmayı Bekliyor

İnebolu'daki gölet inşaatı sel sularıyla doldu, makineler su altında kaldı, kurtarma bekleniyor.

22.10.2024 00:02
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İnşaat halindeki gölette sel sularının altında kalan iş makineleri kurtarılmayı bekliyor

Sel sularının bastığı gölette su boşalınca çalışmalar devam edecek

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde inşaat halindeyken sel sularına teslim olan göletteki iş makineleri kurtarılmayı bekliyor. Göletin herhangi bir tehlike oluşturmadığını söyleyen yetkililer ise çalışmaların suyun çekilmesinin ardından devam edeceğini söyledi.

Olay, 17 Ekim'de İnebolu ilçesi Sökü Göleti inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli yağış, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yaptırılan Sökü Göleti inşaatında ani su baskınına sebep oldu. Dağlardan gelen sel suları ile inşaat halindeki göleti bir anda dolması neticesinde özel firmaya ait iki iş makinesi, su altında kaldı. İş makinelerinin operatörleri, kendi imkanları ile göletten çıkarak kurtuldu. 5 gündür gölet altında bulunan iş makineleri ise suyun azalmaması sebebiyle çıkartılamadı. Yaşanan olayla ilgili bilgi veren yetkililer, göletin herhangi bir tehlike arz etmediğini, suyun çekilmesinin ardından iş makinelerinin çıkartılacağını ve inşaat çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Göletin herhangi bir tehlike oluşturmadığını belirten Şantiye Şefi Mehmet Aygün, "Vatandaşlar, göletin yıkılacağını söylüyorlar. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şey yok. Çok kısa zamanda, aşırı yüklenme olmasına rağmen barajda iki iş makinesinin su altında kalmasından başka bir şey yok. Sağlamlığı gayet güzel. Şu anda barajda tehlike arz edecek hiçbir şey yok. Gayet sağlam olduğu görüldü" dedi.

Su altında kalan iş makinelerinin sahibi Melik Yılmaz ise iş makinelerinin kurtarılmasını beklediğini ifade ederek, "17 Ekim'de aniden su bastı, makinemiz su altında kaldı. Operatörlerimiz kurtuldu ama makinelerimiz su altında kaldı. Operatörlerimiz karşıdaki yoldan çıkarak kurtuldular. Makineleri kurtaramadık, şu anda su altında kaldı. Bir haftadır kurtarmayı bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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