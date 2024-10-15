Kastamonu'da Silahlı Saldırı Davasında Cezalar Verildi - Son Dakika
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Kastamonu'da Silahlı Saldırı Davasında Cezalar Verildi

Kastamonu'da iş yerinde öldürülen kişiyle ilgili 3 sanıktan biri müebbet, diğeri 15 yıl hapis cezası aldı.

15.10.2024 14:49
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Kastamonu'da 1 kişinin iş yerinde silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yargılanan 3 sanıktan 1'i müebbet, 1'i 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mustafa Hasan Tırpan'ın öldürülmesiyle ilgili görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ahmet Can G, Fikret A. ve Ayhan H. ile avukatları katıldı.

Mustafa Hasan Tırpan'ın eşi A. Tırpan, iki çocuğunun ortada kaldığını ifade ederek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanıklardan Ahmet Can G. ise savunmasında, "Mütalaaya karşı bir diyeceğim yoktur. Ben, bu olayın böyle sonuçlanacağını bilmiyordum. Maktulün ailesinden özür diliyorum. Bu olayın böyle sonuçlanacağını bilemedim. Beraatimi istiyorum." dedi.

Fikret A. da "Akşam evde oturduğumuz sırada telefona mesaj geldi. Aldatıldığımı düşünerek gelen mesajı eşime gösterdim. 'Böyle bir olay yok' dedi. Sonra eşim evden ayrıldı. Eşimi gece boyunca aradık ama bulamadık. Olay günü de Ahmet Can G, araç ile dolaşırken bana 'poğaça alalım' dedi. İnönü Mahallesi'ne geldiğimizde bana 'bir dakika dur' dedi ve araçtan indi. Ben de beklerken minibüs geldi, minibüse yol verirken silah sesleri duydum. Sonra Ahmet Can G, koşarak araca bindi. Ne oldu diye sorduğumda 'abi sür, ayaklarından vurdum şerefsizi' dedi. Benim olayda bir müdahilim yoktur. Ben de mağdurum. 11 aydır tutukluyum. Aileden özür diliyorum. Benim bu olayda bir suçum yoktur. Ben de bu olayda mağdur olan tarafım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Ayhan H. ise suçsuz olduğunu savunarak, beraatini istedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık Ahmet Can G'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık Fikret A'ya verdiği müebbet hapis cezasını iyi hal ve tahrik indirimi uygulayarak 15 yıla indirdi. Sanık Ayhan H. hakkında ise beraat kararı verildi.

Olay

Kastamonu merkez İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak'ta 14 Aralık 2023'te iş yerinde bulunduğu sırada yoldan geçen bir araçtan tabancayla ateş edilen Mustafa Hasan Tırpan kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, olayla ilgili Ahmet Can G, Fikret A. ve Ayhan H. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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