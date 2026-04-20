Kastamonu'da Silahlı Yaralama Davası
Kastamonu'da Silahlı Yaralama Davası

20.04.2026 12:01
Kastamonu'da, iş yerinde mesai arkadaşlarını silahla yaralayan A.Y.'nin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten yaralama" iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık A.Y. ile müştekiler A.E, S.D. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık A.Y. savunmasında, kendisine ve ailesine küfür edildiğini, öldürmek için ateş etmediğini öne sürerek tahliyesini istedi.

Tekerlekli sandalyeyle duruşmaya katılan A.E. ise "Önceki ifadelerimi tekrarlıyorum ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

S.D. de sanığın ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine ve A.Y'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kastamonu-Sinop kara yolu Bük köyü mevkisinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikası'nda 7 Temmuz 2025'te özel güvenlik görevlileri A.E, S.D. ve A.Y. arasında tartışma çıkmış, A.Y. yanında bulunan silahla A.E. ve S.D'yi yaralamıştı. Gözaltına alınan A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Sadettin Saran’dan şampiyonluk mesajı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı

12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
