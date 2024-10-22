Kastamonu'da Soğuk Zincir İhlali: Tereyağı ve Peynir Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da Soğuk Zincir İhlali: Tereyağı ve Peynir Ele Geçirildi

Kastamonu Belediyesi, denetimlerde 1150 kg tereyağı ve 750 kg peynir ele geçirerek savcılığa başvurdu.

22.10.2024 13:47
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Kastamonu Belediyesi ekipleri, soğuk zincir ihlali gerekçesiyle 1150 kilogram tereyağı ile hijyen kuralarına uymadığı belirtilen 750 kilogram peynire el koydu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu Şehirlerarası Otogarı'nda denetim yaptıkları sırada bir otobüsten indirildiği belirlenen tereyağı tespit etti. Osmaniye'den otobüsle getirildiği anlaşılan 1150 kilogram tereyağına el koyan ekipler, durumu Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri soğuk zincirine uyulmadan getirilen tereyağını gerekli incelemeleri yapmak üzere laboratuvara gönderdi.

Belediye zabıta ekipleri iki gün önce de hijyen kuralarına uymadığını saptadıkları 750 kilogram peynire el koydu.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iki olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Soğuk Zincir İhlali: Tereyağı ve Peynir Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Soğuk Zincir İhlali: Tereyağı ve Peynir Ele Geçirildi - Son Dakika
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