Kastamonu\'da Tabanca ile Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, tabancayla 1 kişi öldürüp 4 kişiyi yaralayan ve komşusunun evini ateşe veren zanlı tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli S.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi.

S.T. ifadesinde tabancayla öldürdüğü Yakup Açıkgöz ile aralarında husumet bulunmadığını söyleyerek, "Yakup abi benim abimdi. Keşke onu geri getirebilsem. Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı çok pişmanım. Bana telefon açarak küfür ettiler. Ben de kendimi kaybettim." dedi.

S.T. cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olayın geçmişi

Güneşler köyünde dün araç park yeri nedeniyle komşusu D.A. ile tartışan S.T, tabancayla eve ateş açmış ardından D.A'nın evini ve evin önündeki bir aracı ateşe vermişti.

Evden alevlerin yükseldiğini gören köy sakinlerinden Yakup Açıkgöz, yangında mahsur kalan çocuğa yardım etmek isterken S.T. tarafından tabancayla ateş açılarak öldürülmüştü.

S.T'nin tabancasından çıkan mermilerin isabet ettiği komşular E.F, M.A. ve H.A. yaralanmış, evi yanan D.A'nın ise vücudunda yanıklar oluşmuştu. S.T. jandarma ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalanmıştı.