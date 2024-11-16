Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hakkı Ş. idaresindeki 37 AAN 717 plakalı otomobil, Gökbelen köyü Sarnıç Mahallesi'nde devrildi.
Otomobilde bulunan Cemile Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Nazmiye Ş, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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