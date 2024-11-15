Kastamonu'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kastamonu- İstanbul kara yolu Kurubenzinlik Kavşağı'nda, S.B. (48) idaresindeki 67 ADB 948 plakalı kamyonet, Ş.A. yönetimindeki 34 DKR 802 plakalı otomobile, bu araç da R.K'nin kullandığı 16 BJP 254 plakalı otomobile çarptı.
Kazada araçlarda bulunan G.C. ve Ş.İ. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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