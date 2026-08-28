Kastamonu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçta 4 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.
Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
M.K'nin kullandığı 34 GGL 069 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu-İnebolu kara yolu Oyrak mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan N.T, N.T. ve F.K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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