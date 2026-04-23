Kastamonu'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

23.04.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde hafif ticari araçla traktör çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

B.K'nin kullandığı 37 ABS 617 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu-İnebolu kara yolu Seydiler ilçesi kavşağında A.H. idaresindeki 37 HH 106 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan S.K, H.K, D.K. ve E.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen traktör, belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 14:27:26. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.