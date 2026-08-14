Kastamonu'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
Kastamonu'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı, kazaya jandarma müdahale etti.
Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Kayı köyü mevkisinde Y.K. (62) idaresindeki 06 FD 3804 plakalı otomobil devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki A.K, R.K, H.K, Y.B, N.B. ve U.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre aksadığı yolda jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Kaynak: AA
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