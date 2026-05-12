Kastamonu'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
S.İ. (37) idaresindeki 37 ADR 389 plakalı otomobil ile A.Ö. yönetimindeki 37 AAT 914 plakalı otomobil, Doğu Çevre Yolu Tosya Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.İ. (8), S.İ. (30), A.N. (53), N.Ö. (55), M.Ö. (48) ve B.Ö. (59) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?