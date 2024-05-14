Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kastamonu\'da trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında eşini kaybeden Özge Palabıyık, tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti. Kazada yaralanan çiftin 2 yaşındaki çocuğu ise Ankara'daki hastanede tedavi altında.

14.05.2024 19:23
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Kastamonu'da eşinin öldüğü trafik kazasında yaralanan Özge Palabıyık, tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazanın ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 29 yaşındaki Palabıyık, tedaviye rağmen yaşama tutunamadı.

Aynı kazada yaralanan çiftin 2 yaşındaki çocukları Aybars Palabıyık'ın tedavisi ise Kastamonu'daki müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara'daki hastanede sürüyor.

Özkan Palabıyık'ın kullandığı 37 LH 469 plakalı otomobil, 26 Nisan'da, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda R.E. idaresindeki 06 JUR 04 plakalı kamyona arkadan çarpmış, kazada Özkan Palabıyık yaşamını yitirirken, eşi Özge Palabıyık ve çocukları yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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