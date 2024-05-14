Kastamonu\'da trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'da eşinin öldüğü trafik kazasında yaralanan Özge Palabıyık, tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti.
Kazanın ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 29 yaşındaki Palabıyık, tedaviye rağmen yaşama tutunamadı.
Aynı kazada yaralanan çiftin 2 yaşındaki çocukları Aybars Palabıyık'ın tedavisi ise Kastamonu'daki müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara'daki hastanede sürüyor.
Özkan Palabıyık'ın kullandığı 37 LH 469 plakalı otomobil, 26 Nisan'da, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda R.E. idaresindeki 06 JUR 04 plakalı kamyona arkadan çarpmış, kazada Özkan Palabıyık yaşamını yitirirken, eşi Özge Palabıyık ve çocukları yaralanmıştı.
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