Kastamonu'da Uyuşturucu Davası Başladı

Kastamonu'da, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirdikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar E.K. ve Y.S. ile taraf avukatları katıldı.

Korsan taksicilik yaptığını söyleyen sanık Y.S. savunmasında, "Ben, korsan taksicilik yapıyorum, E.K'yi da aracıma masrafları ortak karşılayalım diye aldım. Ben, herhangi bir şekilde uyuşturucu ticareti yapmadım, uyuşturucudan bilgim ve haberim yoktur. Çantada ne olduğunu bilmiyordum. Uzun zamandır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer sanık E.K. ise savunmasında, "İstanbul'dan itibaren Y.S. ile hep yan yanaydık. Çantada ne olduğunu bilmiyorum. Tanıkların beyan ettiği gibi söylenenlerin birçoğunu ben söylemedim. Olay günü korktuğum için de bir şey diyemedim. Çanta ya da uyuşturucu bana ait değildir. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen jandarma personeli E.B. de aldıkları istihbaratı değerlendirdiklerini belirterek, İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen aracı jandarma ekiplerince takibe aldıklarını söyledi.

E.B, "Beyaz renkte araçta uyuşturucu olduğunu tespit ettik. Aracı durdurarak arama yaptık. Aramada, arkada paspas üzerinde bulunan çanta içinde uyuşturucu ham madde ile sentetik ecza hapları vardı. Şahısların hareketleri de şüpheliydi. Çantayı E.K. bizlere teslim etti." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, E.K'nin tutukluluk halinin devamına, Y.S'nin ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kastamonu'da 21 Ağustos 2025 tarihinde, alınan ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teknik takip başlatılarak Kastamonu-Ilgaz Tüneli girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 5 bin 968 sentetik ecza hapı ve 350 gram uyuşturucu ham madde ve 1 gram esrar ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüpheliler tutuklanmıştı.