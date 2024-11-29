Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda C.A. ve T.Ç'nin içerisinde bulunduğu araç ve üzerlerindeki aramada 991 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden C.A, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

T.Ç, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????