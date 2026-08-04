Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Kastamonu'da uyuşturucu imalatı yapan 18 şüpheliden 1'i tutuklandı, 17'si serbest bırakıldı.
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 18 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda yapılan aramada, 13 gram sentetik uyuşturucu, 462 sentetik ecza hapı, uyuşturucu içme aparatı, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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