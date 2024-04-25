Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Umut İpek ve Ersin Aykaç tutuklandı. Şüphelilerin çiftlik evlerinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

25.04.2024 19:03
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini yapanların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Daday ve Araç ilçelerindeki operasyonda Umut İpek, Ersin Aykaç, H.E.A. ve P.G.İ'nin çiftlik evlerinde iklimlendirme sistemi oluşturarak kenevir yetiştirdikleri tespit edildi.

Çiftlik evlerindeki aramada 27 kilogram kubar esrar, 42 kök kenevir, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 771 dolar ve 20 bin lira, ruhsatsız av tüfeği, tabanca, uyuşturucu madde öğütme aparatları ile sera ortamı oluşturmak için kullanılan iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umut İpek ve Ersin Aykaç "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmaktan" tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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