Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda M.M.E. ve O.E'nin ikamet, araç ve üstlerinde arama yapıldı.
Aramada 148,2 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
