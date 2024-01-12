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Kastamonu Cide'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kastamonu Cide'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçeye uyuşturucu getirileceği tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Cide\'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı
12.01.2024 - 23:41,  Güncelleme: 23:42
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bir araçla uyuşturucu getirileceğini tespit etti.

Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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