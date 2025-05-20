Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda F.D'nin ikamet ve aracında yapılan aramada 69 bin 407 sentetik ecza hapı, 975 gram sentetik uyuşturucu ve 485 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.