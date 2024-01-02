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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. İl merkezinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, M.G'nin ikametinde de sentetik uyuşturucu bulundu. Tosya ilçesinde ise durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi ve araçtaki F.K. ile M.K. gözaltına alındı.

Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
02.01.2024 - 13:11,
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda il merkezinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan S.T, S.Z, M.G. gözaltına alındı. M.G'nin ikametinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu bulundu.

Tosya ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki F.K. ile M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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