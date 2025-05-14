Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Şüphe üzerine durdurulan M.E.Ü'nün üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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