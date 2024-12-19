Kastamonu'da Yangın, İki Katlı Ahşap Ev Kül Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da Yangın, İki Katlı Ahşap Ev Kül Oldu

Kastamonu\'da Yangın, İki Katlı Ahşap Ev Kül Oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir iki katlı ahşap ev tamamen yanarken, yanındaki evin çatısında hasar oluştu. Yangının nedeni araştırılıyor.

19.12.2024 00:28  Güncelleme: 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap kullanılamaz hale gelirken, yanındaki evin ise çatısında hasar oluştu.

Yangın saat 22.00 sıralarında Tosya ilçesine bağlı Küçük Kızılca köyünde çıktı. Mustafa Uysal'a ait olan iki katlı ahşap evde henüz öğrenilemeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler binanın yanındaki eve de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı ahşap ev tamamen kül olurken, yanındaki evin çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Kastamonu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Tosya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Yangın, İki Katlı Ahşap Ev Kül Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
11:19 Kara Para Aklama Davasında Dilan ve Engin Polat’ın Yargılanmasına Devam Ediliyor Kara Para Aklama Davasında Dilan ve Engin Polat'ın Yargılanmasına Devam Ediliyor
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
15:27 TOKİ’den 51 ilde 607 arsa satışı TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı
15:26 Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?
15:13 Ali Koç’a saldırı davasında hapis cezası kararı Ali Koç'a saldırı davasında hapis cezası kararı
15:10 İsrail askerlerinin Golan’daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi İsrail askerlerinin Golan'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi
14:55 Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı
14:55 Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 11:57:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Yangın, İki Katlı Ahşap Ev Kül Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.