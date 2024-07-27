Kastamonu'da yaralı leylek tedavi altına alındı

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Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi tarafından merkeze bağlı Aşağıbatak köyünde yaralı bir leylek bulundu.

Bulunduğu yerden alınan leyleğe HAYDİ ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Ekipler, yaralı leyleği tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne teslim etti.