Kastamonu'da Yasa Dışı Avlanan 3 Kişiye İdari Para Cezası

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Kastamonu'da yasa dışı avlanan 3 kişiye toplam 28 bin 476 lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü personeli tarafından Azdavay sınırlarında yapılan kontroller sırasında, 3 kişinin yasa dışı yaban hayvanı avladığı tespit edildi.?

Avlanma süresi dışında ses, manyetik dalga ve ışık yayarak avlanma belgesi olmadan avlanan kişilerin yanında bulunan tüfeklere el konuldu.

Yasa dışı avlanan 3 kişiye toplam 28 bin 476 lira idari para cezası uygulandı.