Kastamonu'da Yaşlılık Çalıştayı Yapıldı

Kastamonu'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yaşlılık Şurası hazırlıkları kapsamında Yaşlılık Çalıştay'ı yapıldı.

Vali Meftun Dallı, Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğündeki çalıştayda yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun tarih boyunca köklü kültürü, manevi zenginliği ve dayanışma ruhuyla yaşlılarına daima hürmet eden bir şehir olduğunu vurguladı.

Çalıştayın, yaşlıların huzur ve refahına katkı sağlayacağına inandığını anlatan Dallı, "Düzenlenen bu çalıştay ile yaşlılık konusunda farkındalık oluşturmayı, yaşlılarımızın ihtiyaçlarına daha etkin çözümler geliştirmeyi ve onların hayat kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Çalıştayımızda ele alınacak görüş ve öneriler, hem ilimizde hem ülkemiz genelinde yaşlılarımızın huzur ve refahına da katkı sağlayacak. Bu vesileyle, yaşlılarımız için özveriyle hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlar ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de dünya nüfusunun hızla yaşlandığına dikkati çekti.

Kastamonu'da da yaşlı nüfusun arttığına işaret eden Ekmekci, "Tabii bu çeşitli etkenlerin birleşmesiyle zaman içinde oluşmuş bir sosyolojik yapı. Özellikle yaş almış nüfusumuzu toplumsal gelişim, kalkınma ve sosyal gelişmenin odağına koyarak çözümler ve yöntemler üretmeliyiz. Bu çalıştayda ele alınacak konuların hepsi çok kıymetli ve buradan çok güzel sonuçlar çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu yeni nesillere rehberlik eden yaşlıların, gençlerin rehberi ve yol göstericisi olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan'ın sunum yaptığı çalıştayda yaşlı bakım hizmetleri, sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşlanma, aktif yaşlanma ve yaşlıların kurumsal hizmetlere ulaşımı konuları ele alındı.

Çalıştaya kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.