Kastamonu'da Yaz Kış Yol Asfaltlama Çabası - Son Dakika
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Kastamonu'da Yaz Kış Yol Asfaltlama Çabası

16.07.2025 11:19
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Kastamonu ekipleri, kışın yolları açarken yazın da sıcak havada asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kışın dondurucu soğukta açmaya çalıştıkları köy yollarını, yazın da kavurucu sıcakta asfaltlamak için çaba gösteriyor.

Kışın kardan kapanan köy yollarını açarak ulaşımı sağlayan İl Özel İdaresi ekipleri, yazın hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi bulduğu kentte asfaltlama çalışması yapıyor. Ekipler, yüksek sıcaklıktaki Bitümlü Sıcak Karışımı (BSK) köy yollarına seriyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi Asfalt Ekipbaşı Dursun Kan, AA muhabirine, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Özel İdare olarak yaz kış çalıştıklarını vurgulayan Kan, "Kışın eksi 20 derecelerde, yazın da 40 derece üzerinde sıcaklıkta çalışıyoruz. Üstümüzde 40 derece, altımızda da 150 derece sıcaklıkta asfaltta çalışıyoruz. Mesai gözetmeksizin çalışma içerisindeyiz." dedi.

Sıcağa aldırmadan köylere hizmet götürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kan, "Köylüler bu yolları kullanırken bize dua ediyor, bu da bize yetiyor. Bu işleri yaparken bize destek veren Sayın Valimiz, Sayın Genel Sekreterimiz ve tüm kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Hem yerden sıcaklık geliyor hem yukarıdan"

Asfaltlama aracı operatörü Sefa Koçyiğit ise asfalt tesisinde BSK'nin 150-155 derece sıcaklıkta üretildiğine dikkati çekerek, "Kamyonlarla asfalt atacağımız yere getiriliyor. Finişer aracıyla asfaltı yapıyoruz. Sonra kenarda kalan bölümler kürekle düzeltiliyor. Ardından silindirle sıkıştırma işlemini yapıyoruz." diye konuştu.

İşin en büyük zorluğunun sıcaklık olduğunu anlatan Koçyiğit, "Hem yerden sıcaklık geliyor hem yukarıdan. Bu sıcak da ciddi yorgunluk oluşturuyor ama yolu yapınca köylünün mutluluğu bize yetiyor, tüm yorgunluğumuzu alıyor." dedi.

İl merkezine bağlı Dokuzkat köyünün muhtarı Mustafa Güler de yollarının daha önce bozuk olduğunu belirterek, "Şimdi yolumuzu sıcak kaplama yapıyorlar. Allah razı olsun. Kışın sıfırın altında 20 derece soğukta yollarımızı açıyorlar, yazın da 40 derece sıcakta asfaltımızı yapıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Yaz Kış Yol Asfaltlama Çabası - Son Dakika

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