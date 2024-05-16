Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hemşireler ve Ebeler Günü kutlaması - Son Dakika
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Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hemşireler ve Ebeler Günü kutlaması

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Hemşireler ve Ebeler Günü kutlaması

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, doktor ve hastane çalışanları tarafından hazırlanan bir kliple Hemşireler Haftası ve Ebeler Günü'nü kutladı. Programda, Başhekim Prof. Dr. Zafer Ergül ve diğer doktorlar, emekli hemşire ve ebeler ile hastanenin idari personelinin kutlama mesajlarına yer verilen klip gösterildi. Ebe ve hemşireler duygusal anlar yaşadı. Törenin ardından Şehri Dilara Topluluğu tarafından konser verildi.

16.05.2024 16:51
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Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor ve hastane çalışanları hemşire ve ebelerin gününü hazırladıkları kliple kutladı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda "Hemşireler Haftası" ve "Ebeler Günü" nedeniyle program düzenlendi.

Programda, Başhekim Prof. Dr. Zafer Ergül ile doktorlar, emekli hemşire ve ebeler ile hastanenin idari personelinin kutlama mesajlarına yer verilen klip gösterildi.

Klipte 23'ü doktor olmak üzere 67 kişi hemşire ve ebenin gününü kutladı. Ebe ve hemşireler duygusal anlar yaşadı.

Düzenlenen törende bir konuşma yapan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, hemşire kelimesinin tarihçesinden bahsetti.

Hemşire olmadan sağlık tesisinin çalışmasının mümkün olmadığını ifade eden Ergül, şunları belirtti:

"Gününüz kutlu olsun. Pandemide kaybettiğimiz hemşire arkadaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum, saygıyla anıyorum. Sizlerin bir sıkıntınız olursa her zaman kapımız açık. Elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Günün anlam ve önemine ithafen söylemiyorum. Ben Dr. Zafer Ergül olarak bunları yapmaya çalıştığımı biliyorsunuzdur."

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Pakize Çetin, "Mesleğimizi ileri taşımak adına elimden geleni yapacağıma ve yapmaya devam edeceğime size söz veriyorum. Bu anlamda herkese her zaman kapım sonuna kadar açıktır. Hepinizin hepimizin Ebeler ve Hemşireler Haftası kutlu olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehri Dilara Topluluğu tarafından ebe ve hemşireler için konser verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hemşireler ve Ebeler Günü kutlaması - Son Dakika

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