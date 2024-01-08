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Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
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Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı

Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları inceledi ve oy kullandı. Ay, farklı kategorilerde yer alan 147 fotoğraf arasından seçim yaparak, Anadolu Ajansı'nın tarihe not düşen çalışmalarını takdir etti.

Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı
08.01.2024 - 15:19,
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Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ay, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Andres Gutierrez'in "Yangını izlerken", "Çevre-Yaşam"da Huassain Ali'nin "Balondan Hayaller" fotoğrafına oy veren Ay, "Spor"da ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı karesini seçti.

Ay, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret", " Gazze: Kanıt"ta da Belal Khaled'in "Haykırış" adlı fotoğrafını oyladı.

Anadolu Ajansının çektiği karelerle yine tarihe not düştüğünü belirten Ay, emeği geçenleri kutladı.

Kaynak: AA
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Kastamonu, Kayhan, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
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