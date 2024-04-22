Kastamonu Huzurevi Yaşlılarından Çocuklara Tavsiyeler

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Kastamonu Belediyesi Ömerül Faruk Darende Huzurevi'nde kalan yaşlılar, tavsiyelerden oluşan notlarla çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Huzurevinde kalan 39 yaşlıdan 10'u çocuklara tavsiyede bulunarak 23 Nisan'ı kutlamak istedi.

Huzurevi personelinin de desteğiyle yaşlılar küçük tahtalara tebeşirle "yeni nesle tavsiye" olarak "Devletine, milletine faydalı ol", "aileni ihmal etme", "oku, saygılı ol", "gençliğin kıymetini bil, "sosyal medyadan uzak durun", "mutlu ol", "dedenizle tavla oynayın" gibi notlar ile isimlerini ve yaşlarını yazdı.

Yazılan notlar kurumun sosyal medya hesaplarından "Tecrübeli nesilden yeni kuşaklara tavsiyeler. Huzurevi sakinlerimiz ve personel olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, geleceğimizin umudu sevgili çocukların gözlerinden öperiz." ifadeleriyle paylaşıldı.