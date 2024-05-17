Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Bilim Şenliği gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç, İhsangazi İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Gençlik Haftası kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Etkinlikte teknolojik araçlar tanıtıldı, gezici kütüphanede öğrenciler kitapla buluşturuldu.
Etkinliğe İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık ve kurum müdürleri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu İhsangazi'de Bilim Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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