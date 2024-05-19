Kastamonu ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla gerçekleşti

Kastamonu ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla gerçekleşti

Kastamonu'nun Tosya, Hanönü ve İhsangazi ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Törenlerde çelenk sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, konuşmalar, şiirlerin okunması ve gösterilerin sahnelenmesi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Ödül törenleriyle sona eren kutlamalara protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

19.05.2024 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya, Hanönü ve İhsangazi ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Kesgin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tosya İzzet Aksalur Şehir Stadı'nda devam eden kutlamalarda, Kesgin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi. Ödül töreninin ardından kutlamalar sona erdi.

Törene, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Hanönü

Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Soner Hüser'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından program Şehir Stadyumu'nda devam etti.

Hanönü Çok Programlı Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladığı gösterilerle devam eden program sonunda farklı dallarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, Belediye Başkanı Metin Yamalı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İhsangazi

İhsangazi Şehit Orhan Karaçam Stadyumu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından şiirler okundu, gösteriler yapıldı.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Programa İhsangazi Kaymakamı Neslihan Sönmezoğlu, Hanönü Belediye Başkanı Hayati Sağlık, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı

Kaynak: AA

19 Mayıs kutlamaları, İhsangazi, Kastamonu, 19 Mayıs, Gençlik, Hanönü, Tosya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:46 Başrolde yine aynı isim var Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
17:19 İki hoca da tüm kozlarını oynadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11’ler belli oldu İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
16:31 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
17:11 Fondaki şarkıyı görmeniz lazım Sneijder’in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur Fondaki şarkıyı görmeniz lazım! Sneijder'in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur
16:13 Hatayspor’dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik Hatayspor'dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik
15:22 Eşini gecenin 3’ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşini gecenin 3'ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü
15:12 Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
15:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu
14:25 5 parti ’Kurtuluş İttifakı’ çatısı altında birleşti 5 parti 'Kurtuluş İttifakı' çatısı altında birleşti
14:15 Kongo’da hareketli dakikalar Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 18:19:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement