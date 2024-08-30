Kastamonu ilçelerinde Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

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Kastamonu'nun Tosya, Hanönü ve İhsangazi ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Nuri Saçlı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi.

Kaymakam Ünsal, beraberindekilerle Tosya Asri Mezarlığında bulunan şehitliği de ziyaret etti.

Hanönü

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Kaymakam Abdulmelih Orhan ve Belediye Başkanı Metin Yamalı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

İhsangazi

İhsangazi ilçesinde düzenlenen tören, ilçe meydanında gerçekleştirildi.

Törende Kaymakam Neslihan Sönmezoğlu ve Belediye Başkanı Hayati Sağlık tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Tören, öğrencilerin şiirler okumasıyla sona erdi.