Kastamonu Küre'de arıcılığı destek için strafor arı kovanı dağıtıldı

Kastamonu Küre'de arıcılığı destek için strafor arı kovanı dağıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Küre'de arıcılığı geliştirmek ve üreticileri desteklemek amacıyla düzenlenen programda vatandaşlara strafor arı kovanları teslim edildi. Dağıtıma AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Küre Kaymakamı Hasan Çakır, Belediye Başkanı Salih Turan da katıldı.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde "Strafor Arı Kovanı Dağıtım Programı" düzenlendi.
Küre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arıcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında vatandaşlara arı kovanları teslim edildi.
Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Küre Kaymakamı Hasan Çakır, Küre Belediye Başkanı Salih Turan, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç ile kurum amirleri katıldı.
Dağıtım programı, üreticilere kovanların teslim edilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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