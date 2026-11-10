Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı daha tutuklandı, sayı 29 oldu - Son Dakika
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Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı daha tutuklandı, sayı 29 oldu

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Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı daha tutuklandı, sayı 29 oldu
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Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı daha tutuklandı, sayı 29 oldu
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Kastamonu merkezli 3 ilde yürütülen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı ve tutuklu sayısı 29 oldu. 5 Kasım'da Samsun ile Çankırı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alınmış, 25'i tutuklanmıştı.

Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 29'a yükseldi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan değerlendirme sonucu şüphelilerle bağlantısı tespit edilen 1 zanlı daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu merkezli Samsun ve Çankırı'da 5 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 505,57 gram sentetik uyuşturucu, 127 sentetik ecza hapı, 5,74 gram kokain, 2,85 gram esrar, 3 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 68 bin 600 lira, 49 uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, ruhsatsız tabanca ve şarjör, fişek, 2 ruhsatsız tüfek ve 62 tüfek kartuşu ele geçirilmiş, gözaltına alınan 35 kişiden 25'i tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
OperasyonKastamonu3. SayfaÇankırıSamsunAdliyeGüncelSon Dakika

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