Kastamonu\'nun Bozkurt ilçesinde iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde kullanılmayan iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bozkurt Belediyesi itfaiyesi ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev yandı.
İlçeye bağlı İlişi köyünde henüz bilinmeyen nedenle Ahmet Akkaya'ya ait kullanılmayan iki katlı ahşap evde yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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