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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine 2 katlı kütüphane yapıldı - Son Dakika
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine 2 katlı kütüphane yapıldı

Türk Eczacıları Birliği, sel felaketinin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine 2 katlı kütüphane binası yaptırdı. Kütüphane, genel kütüphane ve çocuk kütüphanesi olarak hizmet verecek. Ayrıca dil atölyesi ünitesiyle çocuklara İngilizce eğitimi imkanı sunacak.

Kastamonu\'nun Bozkurt ilçesine 2 katlı kütüphane yapıldı
26.12.2023 - 11:17,
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Türk Eczacıları Birliği tarafından selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine 2 katlı kütüphane binası yaptırıldı.

Bozkurt'ta 11 Ağustos 2021'de yaşanan şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kayboldu, iş yerleri ile çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, onlarca binada zarar oluştu, altyapı ise kullanılamaz hale geldi.

Selin hemen ardından, ilçeye kurdukları ecza tırında vatandaşlara ücretsiz ilaç dağıtan Türk Eczacıları Birliği, ilçeye desteklerini sürdürdü.

Türk Eczacıları Birliğinin katkıları ile Enverpaşa Caddesi'nde iki katlı ve yüz kişi kapasiteli kütüphane inşa edildi.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, AA muhabirine, 2021 yılında Bozkurt'un ülkenin en büyük sel felaketlerinden birini yaşadığını hatırlattı.

Tüm kurumların el birliği ile ilçeye destek sağladığını anlatan Yanık, "Sel sonrası Türk Eczacıları Birliği ülkemizde çok büyük işler yaptı. Ünitelerini kurup insanların ihtiyacı olan ilaçları ücretsiz olarak vatandaşlarımıza ulaştırdılar. Bu noktada müthiş hizmetler yaptılar." dedi.

Selin ardından Birliğin yardımlarının sürdüğünü vurgulayan Yanık, "Akabinde Türk Eczacıları Birliği ile yaptığımız görüşmelerde kütüphane yapma fikri doğdu. Bunla ilgili yaptığımız protokol çerçevesinde finansmanı Türk Eczacıları Birliği tarafından karşılanma kaydıyla, ihalesi belediyemiz tarafından yapıldı. Şu an bulunduğumuz ortamda. İki katlı bir kütüphane binası inşa edildi. Üst katı genel kütüphane alt katında çocuk kütüphanesi, idari bölümleri bulunuyor. Bunların yanında çocuklarımıza İngilizce eğitimi vermek amacıyla dil atölyesi ünitesi bulunuyor." diye konuştu.

"Çocuklarımız eğitim amaçlı burada her türlü imkanlardan yararlanmış olacaklar"

Binanın açılışa hazır hale geldiğini aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde mevcut, ilçemizde bulunan kütüphaneyi buraya taşıyacağız. Yakın zamanda yapacağımız protokole Bakanlığa mevcut binamızı devredeceğiz. Çocuklarımız eğitim amaçlı burada her türlü imkanlardan yararlanmış olacaklar. Çok güzel bir kütüphane oldu. Bu noktada her türlü fedakarlığı yapan Türk Eczacıları Birliği Yönetimine ve Başkanına teşekkür ediyorum. Şu an mevcut kütüphanemiz çok küçük bir kütüphaneydi. Çok sağlıklı bir şekilde işlev görmüyordu. Yeni kütüphanemiz hem alan hem de imlanlar açısından çok güzel. Çocuklarımız çok daha güzel bir eğitim yakalama imkanı bulacaklar."

Bozkurtlu gençlerin yabancı dil öğrenmesini çok istediğini de belirten Yanık, "Dil okulu bizim vatandaşımıza söz verdiğimiz projelerden biriydi. Çocuklarımızın dil öğrenmesini kolaylaştırmak ve dil öğrenen sayısını artırma projemiz vardı. Burası sayesinde dil atölyesi kurarak çocuklarımızın dil öğrenmesini sağlayacağız. İnşallah bu işlevi de yerine getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Kastamonu, Bozkurt, Doğal Afetler, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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