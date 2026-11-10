Kastamonu\'nun ilçelerinde Büyük Önder Atatürk anıldı

Kastamonu'nun Tosya, Taşköprü, Devrekani, Bozkurt, Ağlı, Küre ve Hanönü ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Hüseyin Remzi Konak, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Sedat Ata, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile siyasi parti temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Hasan Çolakoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi.

İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.

Taşköprü

Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Şehit İlker Narin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan program sergilendi.

Programda Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve özlem ifade edildi.

Programa Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve vatandaşlar katıldı.

Devrekani

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Devrekani Halk Eğitimi Merkezinde devam eden program kapsamında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo gösterisi sahnelendi.

Programa Kaymakam Umut Pazarcı ve Belediye Başkanı Engin Altıkulaç katıldı.

Bozkurt

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam eden programda oratoryo gösterisi sahnelendi.

Bozkurt Ortaokulu tarafından hazırlanan kısa film izlendi ve öğrencilerin hazırladığı şiirler okundu, resim, afiş, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Muammer Yanık, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ağlı

Ağlı Gençlik Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitimi Merkezinde devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri izlendi.

Programa Kaymakam Şeyma Şendur, Belediye Başkanı Bülent Ergin, kurum müdürleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Küre

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Küre Kaymakamı Hasan Çakır ve Belediye Başkanı Salih Turan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlik Halk Eğitimi Merkezinde devam etti.

Programda Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi, özel eğitim öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu.

Hanönü

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu'nda devam eden program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisi izlendi, şiirler okundu.

Programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Alper Uslu tarafından verildi.

Programa Belediye Başkan Vekili Hüseyin Uçar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.